Nog steeds recordniveaus aan ontbossing in Braziliaanse Amazonegebied

In het Braziliaanse Amazonegebied is vorige maand 1.476 vierkante kilometer bos vernietigd. Dat is 1,5 procent minder dan in juli 2021. Toch blijft dat getal dicht tegen de recordniveaus. Juli 2022 is de op vier na slechtste maand sinds 2015. Dat blijkt uit cijfers van DETER, het observatieprogramma van het nationale ruimtevaartagentschap.

Critici beschuldigen de extreemrechtse leider van Brazilië, Jair Bolsonaro. Hij zou de ontbossing in de hand werken door de milieuwetten niet te handhaven. Sinds het aantreden van Bolsonaro in 2019 is de gemiddelde jaarlijkse ontbossing in het Braziliaanse Amazonegebied met 75 procent toegenomen.

“Het is alarmerend om zulke hoge ontbossingscijfers te zien”, zegt Edegar de Oliveira van het Wereld Natuur Fonds (WWF) Brazilië. “De regering Bolsonaro gaat haar laatste maanden in met een record aan milieuvernietiging. En dat in een tijd waarin we de gevolgen van de klimaatverandering ondervinden: droogtes, extreme temperaturen en overstromingen.”

Juli is het begin van het hoogseizoen voor ontbossing in het Amazonegebied. Dan maakt het droge weer meer kaalkap mogelijk.

