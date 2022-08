Vijf leden van Soedanese veiligheidstroepen gedood in hinderlaag in Darfur

Vijf leden van de Soedanese veiligheidstroepen zijn vrijdag om het leven gekomen toen ze in een hinderlaag werden gelokt door een “illegale” gewapende groep in de regio Darfur, in het westen van het land aan de grens met Tsjaad. Dat heeft de politie vrijdag bevestigd.

“Een eenheid van de veiligheidstroepen, bestaande uit militairen, politie en (paramilitaire) Rapid Support Forces (RSF), is het doelwit geworden van een laffe aanval door een groep in Centraal-Darfur,” aldus de politieverklaring, zonder de naam van de groep te noemen.

Onder de vijf dodelijke slachtoffers was ook een legerofficier. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn en of er slachtoffers zijn gevallen onder de groep aanvallers.