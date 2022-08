Spanje kampt met tekort aan… ijsblokjes

Zodra de temperaturen de hoogte inschieten, drinken we onze drankjes liever zo koel mogelijk. In Spanje is dat niet anders. Alleen: de supermarkten in het land kampen met een tekort aan ijsblokjes.

Thuis in het glas, in de koeltas of in de ijsemmer: ijsblokjes in al hun vormen zijn een must wanneer het buiten tropisch warm wordt. Maar in Spanje is ijs zo stilaan de naald in een hooiberg geworden. Door de aanhoudende hittegolven in het land is de vraag naar ijs deze zomer al met 30 procent gestegen, dat blijkt uit gegevens van de Spaanse supermarkten. “We hebben al zo’n twintig dagen problemen”, zegt José Manuel Aparicio, een arbeider in een ijsfabriek in Sevilla, aan de Spaanse krant La Sexta.

Naast de stijgende vraag is het tekort ook te wijten aan de stijging van de prijs van elektriciteit, zegt Sergio del Moral, van de Tele Hielo-fabriek. Hij wijst erop dat de ijsfabrieken in de maanden februari, maart en april beginnen met het opslaan van ijs, zodat de productie zich niet ophoopt tijdens de maanden waarin de vraag groter is. Maar door de stijgende energiekosten, hebben heel wat ijsfabrieken hun productie tijdens de koudere maanden verminderd of zelfs stopgezet.

Naast dure elektriciteit, zijn ook de andere kosten de hoogte in gegaan. Plastic dat wordt gebruikt voor de verpakkingen, bijvoorbeeld. Of benzine, nodig voor het transport van het ijs. Het maakt dat sommige ijsfabrieken zich genoodzaakt zagen te rantsoeneren, of in het slechtste geval zelfs de deuren te sluiten. En dat zorgt nu voor tekorten in de supermarkten. In sommige regio’s krijgen de klanten zelfs een beperking opgelegd: maximaal 1 zak ijs per persoon, bijvoorbeeld.