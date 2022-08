Blinken spreekt met Armeense en Azerbeidzjaanse regeringsleiders over Nagorno-Karabach

Na het oplaaien van gevechten tussen de twee voormalige Sovjetrepublieken Armenië en Azerbeidzjan over de regio Nagorno-Karabach, heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken vrijdag gesproken met de Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev en de Armeense premier Nikol Pashinyan. Dat maakte Washington bekend in twee aparte persberichten.

Blinken had aangedrongen op een “rechtstreekse dialoog” tussen Armenië en Azerbeidzjan om kwesties in het conflict over Nagorno-Karabach op te lossen. In het persbericht over het gesprek met Aliyev stond verder dat Blinken had opgeroepen tot de-escalatie.

Vorige week kwamen minstens drie soldaten om het leven door de oplaaiende gevechten. Twee Armeense soldaten kwamen om en veertien raakten gewond, meldde het leger van Nagorno-Karabach. Aan de kant van Azerbeidzjan overleed één soldaat, zei het ministerie van Defensie in de hoofdstad Bakoe.

LEES OOK. Armenië en Azerbeidzjan willen vredesverdrag over Nagorno-Karabach

6.500 overlijdens

In 2020 voerden beide landen een zes weken durende oorlog die meer dan 6.500 mensen het leven kostte. Azerbeidzjan kreeg de controle over een groot deel van Nagorno-Karabach terug. Sinds de jaren 90 stond het gebied, dat internationaal erkend wordt als deel van Azerbeidzjan, onder controle van etnisch Armeense bewoners, met steun van Armenië.

Eind vorig jaar laaide het conflict opnieuw op en kwamen twee Armeense militaire bases in handen van Azerbeidzjan. Na bemiddeling van Rusland kwamen de landen een wapenstilstand overeen, maar Armenië beschuldigt Azerbeidzjan ervan het akkoord niet te respecteren.