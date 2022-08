Malia Obama (24) heeft opnieuw de liefde gevonden

Malia Obama (24), dochter van voormalig president Barack en zijn echtgenote Michelle, heeft opnieuw de liefde gevonden. Bij een 33-jarige muziekproducer, luidt volgens The Daily Mail die het koppel spotte.

Voor de derde keer in negen dagen werd Malia Obama met de man in het openbaar gespot. Terwijl ze zich vorige keren nog ietwat afzijdig hielden van elkaar, liepen ze deze keer arm in arm. Ze brachten donderdag een bezoek aan het Los Angeles County Museum of Art, weet The Daily Mail.

Michelle Obama met haar oudste dochter Malia — © AFP

Volgens de Britse tabloid gaat het om Dawit Eklund, een muziekproducer die volgende week 33 jaar wordt en zo negen jaar ouder is dan Malia. Zij ambieert een carrière als scenarioschrijver en heeft intussen ook haar eerste officiële job te pakken, hij stichtte in Washington mee het muzieklabel 1432 R op. Dat label legt zich ook toe op Ethiopische muziek, geïnspireerd op de afkomst van zijn Ethiopische moeder die uit een succesvolle zakenfamilie komt. Eklund heeft overigens net zoals Barack Obama een Afrikaanse en Amerikaanse ouder. Vader Eklund werkte gedurende zijn carrière op verschillende Amerikaanse ambassades in Afrika.

Dawit Eklund zelf, volgens The Daily Mail een democraat en afkomstig uit een gezin van vier kinderen, studeerde aan de International Community School in Ethiopië, voor hij aan de George Washington University de richting Internationale Ontwikkelingen volgde.

(sir)