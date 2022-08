“Mogen scouts nog scouts zijn? Dit gaat toch allemaal wel ver”: ouders laten van zich horen na incidenten

Er is deze zomer al veel gezegd en geschreven over de jeugdbewegingen. Hun kampen veroorzaken overlast, gemeentes zien ze liever niet komen. Waar buitenstaanders de kampen afschilderen als een nachtmerrie, is zo’n avontuur voor de leiding en leden zelf eerder een droom. Scouts-moeders laten nu van zich horen. “Ik ben zo dankbaar dat alles mocht op kamp. Het is een levensles voor mijn kinderen.”