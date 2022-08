© AC Milan via Getty Images

Voor de (online) ogen van duizenden Milanistas bracht Charles De Ketelaere (21) het er op zijn persvoorstelling prima van af. De zenuwen overwonnen, niet gestruikeld over zijn woorden, een lachje ontlokt bij Maldini: job well done. Circus CDK sluit nu zijn deuren. Vanaf vandaag kan de Rode Duivel eindelijk spreken met de voeten.