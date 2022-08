De getatoeëerde vaderfiguur die in 2016 bijna coach was in België: Wie is Stefano Pioli, de trainer van Charles De Ketelaere?

Stefano Pioli (56) kwam in het stuk hiernaast al ter sprake, maar wie is nu die nieuwe coach van De Ketelaere? Vijf weetjes over de kampioenenmaker van Milan.

Al vaak ontslagen

Als verdediger van Juventus pakte Pioli – weliswaar als invaller – de titel en won hij Europacup I, maar als coach had hij het lang moeilijk. In 2006 maakte hij bij Parma, de club van zijn jeugd, zijn trainersdebuut in de Serie A, maar een jaar later lag hij buiten. Bij Palermo, Bologna, Lazio en Inter werd hij ook ontslagen, ondanks hier en daar prima periodes. Hoewel ‘Pioli out’ bij zijn aanstelling al trending werd op Twitter en een jaar later Ralf Rangnick normaal zou overnemen, werd het bij Milan wél nog een succesverhaal, met in 2022 de eerste titel in elf jaar.

Bijna bij Anderlecht

In 2016 zocht Herman Van Holsbeeck een nieuwe trainer voor Anderlecht en ging hij de buitenlandse toer op. Hij voerde toen gesprekken met Pioli, die na zijn ontslag bij Lazio vrij was. Hoewel hij nog nooit in het buitenland actief was, stond Pioli effectief open voor paars-wit, maar beide partijen raakten er om meerdere redenen niet uit. Hij wou eigen stafleden en spelers meebrengen en wou een langer contract en hoger salaris, zo klonk het in Brussel. Van Holsbeeck koos uiteindelijk voor René Weiler, Pioli belandde later dat jaar bij Inter.

Vaderfiguur

Pioli wordt geroemd voor zijn omgang met jongeren. Toptalenten als Dusan Vlahovic en Sandro Tonali noemen hem een vaderfiguur, die veeleisend is maar een luisterend oor biedt en wil dat zijn ‘zonen’ ook plezier maken. Veelzeggend dat hij aangeeft dat De Ketelaere niks moet overhaasten en rustig mag integreren. Een warme mens dus en geen brulboei zoals voorganger Gennaro Gattuso. Tijdens een videoanalyse toonde Pioli ooit hoe een speler met z’n armen stond te zwaaien na een mislukte pass van een ploegmaat, om te tonen hoe het níét moet.

© AC Milan via Getty Images

Wielertoerist

Pioli houdt ook van de koers. Net als de Italiaanse bondscoach Roberto Mancini is hij een fervent fietser, dus de belofte om na de titel een lange tocht te maken, kon hij makkelijk waarmaken. Ook in zijn job verwees hij al naar het wielrennen. Zo vergeleek hij in een kleedkamerspeech het kampioenschap met de Giro. “Je hebt er die op de Zoncolan of op de Stelvio winnen, maar op het einde wint degene met de roze trui.” En bij Chievo zette hij in de winter hometrainers voor de dug-out zodat de bankzitters zich tijdens de wedstrijd makkelijker warm konden houden.

(Emotionele) tattoos

Trainers met tattoos zijn ‘in’ – denk aan Carl Hoefkens. Ook Pioli heeft er verschillende. Zijn laatste dateert van mei dit jaar, toen hij zijn eerste Scudetto won. Op zijn linkerarm liet hij een Italiaans wapenschild met daarin het nummer 19 tatoeëren, verwijzend naar de negentiende titel voor de Rossoneri. Nog belangrijker voor hem is de DA13 op zijn linkerpols, een hommage aan Davide Astori, zijn aanvoerder bij Fiorentina, die in 2018 door een hartprobleem overleed. Het was Pioli die toen zijn ploegmaats moest inlichten over het verschrikkelijke nieuws. (dvd)