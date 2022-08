Zo zit het met die laatste drie miljoen euro: Hoe 32 miljoen 35 miljoen kan worden

Club Brugge won de jackpot met De Ketelaere, maar door de bonussen is het nog afwachten wat het uiteindelijke bedrag zal worden. De vraag is: hoe wordt de gegarandeerde transfersom van 32 miljoen op termijn 35 miljoen? Wel, dat zit zo.

De Ketelaere tekende voor vijf jaar. En elk jaar dat AC Milan de poules van de Champions League haalt, moet het sowieso 1 miljoen euro overmaken aan Club. Elk jaar dat het de poules van de Europa League haalt, is dat 500.000 euro. Het maximumbedrag aan bonussen blijft dus wel 3 miljoen, dat kan niet worden overschreden.

Blauw-zwart weet dus wat gedaan: de komende seizoenen supporteren voor de Rossoneri. Maar het is duidelijk dat dit redelijk haalbare bonussen zijn, want de Italiaanse kampioen hoeft zelfs geen nieuwe prijzen te pakken. De volledige top vier uit de Serie A plaatst zich komend seizoen voor de Champions League-poules, het nummer vijf gaat naar de Europa League-poules.

Bovendien is er een plan-B voor Club, voor als bovenstaand plan alsnog misloopt. Ook zonder Europese kwalificatie kan De Ketelaere de kloof tussen de 32 en 35 miljoen verkleinen, door middel van bepaalde persoonlijke verwezenlijkingen. In Jan Breydel supporteren ze dus best ook voor CDK zelf. Zeker omdat het ook nog 12,5 procent op de meerwaarde bij een doorverkoop bedong. Wat dat ooit zal opleveren, is koffiedik kijken, maar mits een absolute toptransfer kan dat nog enkele miljoenen extra in het laatje brengen.(dvd)