Prinses Delphine geeft opvallend interview aan Brits tijdschrift: “De mensen vergelijken me met prinses Diana”

In een interview met Brits tijdschrift Tatler zou prinses Delphine zichzelf “a princess of hearts” genoemd hebben. Dat schrijft The Daily Mail, dat haar interview met het magazine kon inkijken. Volgens de Britse tabloid maakt ze daarbij ook de vergelijking met prinses Diana.

In welke context de prinses dat vertelde, is evenwel onduidelijk. Het interview is op de kanalen van Tatler (nog) niet te vinden. Al schijnt The Daily Mail al wel te weten wat erin staat. Volgens een reporter stelt de prinses in het interview met Tatler namelijk dat de publieke opinie tegenover haar is gekeerd, nadat ze via een juridische strijd officieel erkenning kreeg als kind van koning Albert. “De mensen vergelijken me nu met prinses Diana, omdat ik een princess of hearts ben en vrijgevig ben met liefdadigheidswerk.”

In hetzelfde interview gaf de 53-jarige prinses toe dat de eerdere afwijzing van haar vader koning Albert nog steeds kwetst. Maar ook dat ze hem niet de schuld geeft, omdat hij “slecht was geadviseerd”.

LEES OOK: Hoed gemaakt door ex-K3’tje en vooral met een boodschap: prinses Delphine bijna volledig “in het Antwerps” op nationale feestdag

(red)