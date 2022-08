Simon Mignolet na nieuw puntenverlies van Club Brugge: “Een gelijkspel is te weinig, zo simpel is het”

LEES OOK. Sputterend Club Brugge kan ook thuis tegen Zulte Waregem niet winnen en begint competitie met magere 4 op 9

Simon Mignolet: “Weer puntenverlies in eigen huis zou niet mogen”

“De eerste helft was niet slecht”, aldus Simon Mignolet voor de camera’s van Eleven Sports. “We voetballen een aantal kansen bij elkaar en komen net na rust ook voor. Dan denk je ‘we zijn vertrokken’. Maar dan is het heel erg zuur om hier nog een gelijkmaker te incasseren in het laatste kwartier. Daarna verdedigt Zulte Waregem goed. We hebben geen kans meer gekregen om de winning goal te maken. Spijtige zaak, mag eigenlijk niet gebeuren.”

Mignolet moest zijn ploeg weer meerdere keren rechthouden met knappe reddingen. “Ik moest inderdaad uitpakken met twee reddingen op Dompé, maar die kansen kwamen er vooral door individuele fouten. Algemeen was ons spel in de eerste helft beter dan vorige week. Maar dat neemt niet weg dat Zulte Waregem ook z’n kansen had. Ik denk dat 1-1 correcte uitslag is, als ik eerlijk ben. Zulte Waregem verdient het punt evenveel als wij. Zeker in de tweede helft hebben we niet echt aanspraak gemaakt op de zege. Dat mag absoluut niet gebeuren in eigen huis.”

“Waar het fout loopt bij ons? De vele wissels? Die wil ik als speler niet gebruiken als excuus. Dat is ook niet aan mij om daarop te antwoorden. Ik denk vooral dat we als spelersgroep moeten kijken naar wat we zelf individueel beter kunnen doen. Iedereen moet altijd voor de spiegel te staan. Club Brugge is aan zijn status verplicht om niet 4 op 9, maar wel 9 op 9 te halen. Dat weten wij ook. We hadden gehoopt met een thuisoverwinning die nederlaag tegen Eupen te kunnen vergeten. Dat kon alleen met een zege. Een gelijkspel is te weinig, zo simpel is het.”

© BELGA

Carl Hoefkens: “Fouten moeten er zo snel mogelijk uit”

“Waar het fout liep? Ik was eigenlijk tevreden tot het doelpunt”, aldus Club-coach Carl Hoefkens na de wedstrijd. Heel veel pressing naar voor, heel vee tweede ballen voor ons, hoge verdediging. Daar was ik dus eigenlijk zeer tevreden over. Ik heb aan de rust gezegd dat ik hoopte, of ja eigenlijk eiste, dat we dit de hele wedstrijd konden volhouden. Dat is jammer genoeg niet gelukt. Tien minuten na het doelpunt werd het fysiek voor ons moeilijk om de ruimtes te blijven belopen. Dan word je achteruit geduwd. Als je het fysiek moeilijk krijgt, dan kan je ook niet meer agressief zijn in balbezit. Dan was het heel moeilijk om die tweede bal te blijven winnen en om die druk naar voor te blijven verzorgen. En dan is Zulte Waregem meer in de wedstrijd gekomen.”

“Te veel balverlies? Ja dat klopt. Individuele foutjes op dat gebied, absoluut. Maar de intentie om naar voor te spelen, om de vrije man te vinden, om dominant te zijn in balbezit, die was er wel. De twee kansen die we in de eerste helft weggeven, komen er door eigen balverlies. Dat is op dit moment vooral frustrerend en lastig. Maar je blijft wel je spelers wel vragen om te blijven voetballen en agressief te zijn in balbezit.”

© BELGA

Achterin toonde Owen Otasowie zich niet al te secuur, met twee keer bijna fataal balverlies. “Otasowie? Behalve die twee, drie fases kon ik er weinig op aanmerken en vond ik hem een sterke wedstrijd spelen”, aldus Hoefkens. “Hij durfde naar voor verdedigen, was agressief en kon de ruimte in zijn rug verdedigen. Daar konden we weinig op aanmerken. Die fouten zitten er nog in. Dat klopt, maar die moeten er gewoon zo snel mogelijk uit. Ik vond Sowah dan weer heel actief en heel balvast. Heb veel positieve dingen gezien van hem, maar eigenlijk ben ik over de meeste van mijn jongens ongelofelijk tevreden de eerste 70-75 minuten.”

Na het vertrek van Charles De Ketelaere en Stanley Nsoki afgelopen week, lijkt het nu aan Noa Lang te zijn. De Nederlander vroeg zelf om op de bank te beginnen tegen Zulte Waregem. “De transferperikelen horen erbij”, vindt Hoefkens. “We moeten punten halen. Dat we dom puntenverlies lijden is frustrerend. Dat is het enige en is lastig. Het tegendoelpunt was te vermijden, maar was ook hun enige kans in de tweede helft.”

Mbaye Leye: “Ik wil mijn spelers feliciteren”

Ook Zulte Waregem is met 4 op 9 aan de competitie begonnen, maar gezien hun tegenstanders (Seraing, Antwerp en Club Brugge) en hun status is dat een veel beter begin. “Dit is een belangrijk punt voor ons, zeker als je kijkt hoe onze afgelopen twee wedstrijden verlopen zijn”, aldus coach Mbaye Leye na de wedstrijd. We speelden in Antwerp al een verdienstelijke wedstrijd en hier pakken we een punt. Je mag niet vergeten dat we hier tegen de kampioen speelden met een halve nieuwe ploeg en met twee spelers van de beloften die invallen.”

Essevee voetbalt duidelijk vlotter dan vorig seizoen en ook achterin staat het beter. “Het is belangrijk om een identiteit te hebben en die te tonen”, aldus Leye. “Ik wil mijn ploeg feliciteren voor wat ze gebracht hebben vandaag. Tempo en pressing tot het einde, dat is wat ik wil zien. Dat is het moderne voetbal.”

Had er misschien nog meer in gezeten? Jean-Luc Dompé had Essevee in het openingskwartier al op 0-2 moeten zetten. “Efficiëntie is een mankement bij ons. Dat hebben we ook al gezien in de eerste helft tegen Seraing en Antwerp. Het doelpunt van Drambaiev? We moesten iets doen in de tweede helft, we werden wat overlopen. We gingen dus met drie achterin en hogere flanken spelen, en dat heeft goed uitgepakt aangezien Drambaiev als wingback scoort.”