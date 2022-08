Back to the roots, Casper De Norre is voor het eerst sinds de jeugd weer middenvelder: “Ook in deze rol vind ik het belangrijk om goals te maken”

Tot twee weken geleden had Casper De Norre (25) nog niet één profwedstrijd gespeeld op de positie waar hij zijn hele jeugd is opgeleid: centraal op het middenveld. OHL-coach Marc Brys bracht er bij de seizoensstart verandering in. Ook morgen, op bezoek bij Antwerp, zal de Limburger weer centraal staan en dus niet langer op de linkerflank. En of hij daar blij mee is.