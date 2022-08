Malinwa ging vorige week de boot in aan zee. Peyre baalt om de 0 op 6, maar houdt de moed erin: “Er blijven nog 32 matchen te spelen.” — © BELGA

Hij begon het seizoen als bankzitter, maar belandde al snel in de ploeg. En nu deelt Thibaut Peyre (29) in de malaise bij KV Mechelen met de 0 op 6. “Tegen Union moeten we de twijfels van ons afschudden”, zegt de Franse verdediger.