Aandeelhoudersvergadering Tesla keurt aandelensplit goed

De maatregel werd al aangekondigd in maart, maar de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in Austin, in de Amerikaanse staat Texas, moest de aandelensplit nog goedkeuren. Wanneer de split zou plaatsvinden, is nog niet meteen duidelijk.

Aandelensplits veranderen niets aan de intrinsieke marktwaarde van een bedrijf, maar zorgen wel voor een lagere prijs per aandeel. Dat kan investeren aantrekkelijker maken voor kleinere spelers.

Voor Tesla is het niet de eerste aandelensplit. In augustus 2020 deelde het de aandelen al eens op in vijf. De ingreep is ook populair bij techgiganten als Amazon en Google-moederbedrijf Alphabet. Ook zij voerden het afgelopen jaar een aandelensplit door.