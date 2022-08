Groen wil 0 procent btw op groenten en fruit

Groen wil de btw op groenten en fruit afschaffen. “Groenten en fruit zijn voor veel mensen te duur om op te nemen in hun dagelijks eetpatroon. Door de btw op groenten en fruit af te schaffen, maken we een gevarieerd eetpatroon een stuk toegankelijker voor iedereenn, ook voor mensen met een kleine portemonnee”, zegt Groen-parlementslid Barbara Creemers zaterdag.

Vandaag betaal je 6 procent btw op groenten en fruit. Dat is te veel, zegt Creemers, die er op wijst dat ongeveer de helft van de Belgische volwassen bevolking overgewicht heeft. Uit onderzoek blijkt dat wie in een socio-economisch kwetsbare situatie verkeert, grotere kans maakt op obesitas. “Eten volgens een gevarieerd eetpatroon met veel groenten en fruit betekent voor veel mensen een grote hap uit hun budget. Door de btw op groenten en fruit af te schaffen, kunnen we groenten en fruit betaalbaarder en in één klap aantrekkelijker maken dan bewerkte voeding”, verduidelijkt Creemers.

Een btw-verlaging op groenten en fruit zou gezien de sterke inflatie niets te vroeg komen, meent het Groen-parlementslid. “Verse groenten en fruit werden het afgelopen jaar 5,8 procent duurder. Belgische gezinnen besteden jaarlijks ongeveer 950 euro aan verse groenten en fruit. Een btw-verlaging van 6 naar 0 procent maakt die boodschappen gemiddeld 54 euro goedkoper. Een afschaffing van de btw zou dus goed zijn voor de gezondheid én portemonnee”, aldus nog Barbara Creemers.