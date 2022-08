Complotdenker Alex Jones moet ook nog boete van 45 miljoen dollar ophoesten

Alex Jones aan de rechtbank in Texas. — © via REUTERS

De bekende extreemrechtse Amerikaanse complotdenker Alex Jones moet nog eens een boete van 45 miljoen dollar betalen aan de ouders van een kind dat in 2012 overleed bij de schietpartij in de basisschool van Sandy Hook. Dat heeft een jury in Texas beslist. Die veroordeelde Jones gisteren al tot het betalen van een schadevergoeding van ruim 4 miljoen dollar.

De invloedrijke Jones deed de schietpartij op zijn fakenewskanaal ‘InfoWars’ en zijn drukbeluisterde podcast ‘The Alex Jones Show’ de afgelopen jaren meermaals af als een hoax. De gebeurtenis zou in scène gezet zijn om de wapenlobby in diskrediet te brengen.

Hij stond daarvoor terecht in Texas, nadat een koppel dat een kind verloor bij de schietpartij hem voor de rechter sleurde. De jury legde hem donderdag al een schadevergoeding van 4,1 miljoen dollar op. Vrijdag besliste de jury dat Jones ook nog een boete van 45,2 miljoen dollar, omgerekend 44,4 miljoen euro, moet betalen.

© AFP

In totaal moet Jones dus bijna 50 miljoen dollar, ongeveer 49 miljoen euro, ophoesten. Het koppel had 150 miljoen dollar geëist. De complotdenker gaf tijdens het proces wel toe dat de schietpartij wel degelijk echt heeft plaatsgevonden.

Bij de schietpartij in Sandy Hook kwamen twintig kinderen en zes volwassenen om het leven. De dader was een jongeman met een semi-automatisch geweer. Jones moet zich binnenkort in nog twee andere rechtszaken verantwoorden voor zijn uitspraken over de dodelijke schietpartij.