Egypte bemiddelt in conflict in Gaza

Egypte doet een poging om te bemiddelen en zo de situatie in de Gazastrook te kalmeren. Dat zegt een Egyptische veiligheidsbron.

Het Israëlische leger voerde vrijdag luchtaanvallen uit op doelwitten van de Palestijnse militantengroep Islamitische Jihad (PIJ). De aanvallen vonden onder meer plaats in het centrum van de stad Gaza. Volgens Palestijnse bronnen kwamen zeker vier mensen om het leven.

Egypte waagt sinds vrijdag een poging om te bemiddelen in het conflict en “de rust te laten terugkeren”, zegt een bron. Een delegatie van de PIJ zou mogelijk zaterdag een bezoek brengen aan Caïro. Israël, de VS en de EU beschouwen die organisatie als een terreurgroepering.

De islamitische groepering Hamas, die Gaza controleert, houdt zich tot nog toe afzijdig in de jongste golf van geweld in het gebied, maar zou ook aanwezig zijn bij de besprekingen met Egypte.

Egypte is van oudsher een belangrijke bemiddelaar tussen Israël en de gewapende groeperingen in Gaza. Afgelopen mei bemiddelde het land bij het staakt-het-vuren dat een einde maakte aan een conflict dat elf dagen had geduurd.