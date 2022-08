Beschietingen in Gazastrook gaan door, Oxfam maakt zich “ernstige zorgen”

De beschietingen tussen het Israëlische leger en Palestijnse militieleden gaan ook op zaterdag door. Een Israëlisch legervliegtuig heeft doelen in de Gazastrook geraakt en Israëlische steden zijn beschoten vanuit Palestijnse gebieden. Oxfam maakt zich intussen “ernstige zorgen” over het oplaaiende geweld in de Gazastrook.

Israël voerde vrijdag een aanval uit op de Gazastrook, daarbij vielen tien doden en raakten 79 mensen gewond, volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid. Israël zei dat de aanval gericht was op de groepering Islamitische Jihad, die door het Westen als terreurorganisatie wordt beschouwd. Vier van de negen doden waren lid van die groep. Als reactie vuurde de militie 160 raketten af richting Israël. De meeste raketten werden onderschept, een aantal mensen raakte gewond.

Zaterdagochtend werden negentien leden van Islamitische Jihad opgepakt in de Westelijke Jordaanoever. Israël is volgens premier Yair Lapid niet geïnteresseerd in een groot conflict met Hamas en Islamitische Jihad in de Gazastrook, “maar deinst daar ook niet voor terug”.

Solidariteitsorganisatie Oxfam maakt zich intussen ongerust “over het grootschalige leed dat de burgers van Gaza mogelijk te wachten staat nu Israël een militaire operatie lanceert in de dichtbevolkte Gazastrook”. “Israël sloot de afgelopen vier dagen grensovergangen voor mensen en essentiële goederen die Gaza moesten verlaten of binnenkomen. Dit had onder meer een impact op patiënten die dringend medische zorg nodig hebben, humanitaire hulp en brandstof die nodig is om schoon water, koelkasten en elektriciteit in ziekenhuizen en huizen draaiende te houden”, aldus Dina Jibril, waarnemend landendirecteur van Oxfam in bezet Palestijns gebied.

De ngo roept de internationale gemeenschap op om niet langs de zijlijn te blijven staan en in actie te komen om de Israëlische autoriteiten onder druk te zetten om de militaire operatie in Gaza onmiddellijk te beëindigen.

In mei 2021 kwam het tot een oorlog van elf dagen tussen Israël en Hamas in de Gazastrook. Daarbij werden 250 mensen in de Gazastrook gedood door Israëlische bombardementen. Hamas bestuurt de Palestijnse enclave die vrijwel volledig van de buitenwereld is afgesloten door Israëlische muren en blokkades.