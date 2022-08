Snickers verontschuldigt zich voor afbeelden van Taiwan als een land

In een promotievideo voor een evenement waar een limited edition-versie van Snickers wordt voorgesteld, wordt afgesloten met de woorden “alleen verkrijgbaar in volgende landen”, met daarna de vlaggen van Zuid-Korea, Maleisië en... Taiwan. De video, waarin ook de Zuid-Koreaanse popgroep BTS te zien is, was niet bestemd voor de Chinese markt, maar werd wel opgemerkt door Chinese internetgebruikers, wat leidde tot consternatie.

“We hebben kennis genomen van berichten over een Snickers-evenement dat in delen van Azië wordt gehouden”, aldus Mars Wrigley vrijdagavond in een verklaring. “Wij nemen dit zeer serieus en bieden onze oprechte verontschuldigingen aan. We respecteren de soevereiniteit en territoriale integriteit van China.”

Snickers China plaatse nadien ook een aanvullend bericht op het sociale netwerk Weibo. “Er is maar één China in de wereld en Taiwan is een onvervreemdbaar deel van het Chinese grondgebied.”

Het incident komt er op een moment dat de spanningen tussen Peking en Taipei hoog oplopen na het bezoek van de Amerikaanse toppolitica Nancy Pelosi aan het eiland. China reageerde daarop met de aankondiging van militaire oefeningen in de buurt van Taiwan. Het Chinese regime is van mening dat het eiland met zowat 23 miljoen inwoners een afvallige Chinese provincie is en dat het moet herenigd worden met de rest van het land. Peking verzet zich dan ook tegen elke internationale erkenning van Taiwan.