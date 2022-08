Stikstofprotest gaat steeds verder: Nederlandse boeren spookrijden op snelweg

In Friesland is een groep boeren vrijdagavond de snelweg A7 opgereden in de richting van Drachten naar Heerenveen. Ter hoogte van Tjalleberd is door de politie een blokkade opgeworpen om de boeren te stoppen, daarop zijn de boeren gaan spookrijden.

De politie trok met heel wat ploegen naar de A7. Daar is geprobeerd de boeren, die langzaam over de snelweg reden, te stoppen door een politieblokkade op te werpen. Bij het zien van die blokkade zijn de trekkers omgekeerd en spookrijdend de andere kant op gegaan. Daar troffen ze echter nog een politieblokkade, waar de trekkers vervolgens via de berm omheen zijn gereden. “Ze hebben echt een zeer gevaarlijke situatie gecreëerd”, stelt een politiewoordvoerder.

De actie kwam er nadat er vrijdag opnieuw gesprekken op niets zijn uitgedraaid. De kabinetten en vertegenwoordigers van de boeren zoeken naar een oplossing voor de stikstofdeal die heel wat boeren maar moeilijk kunnen slikken. Mark van den Oever, van Famers Defence Force, zei dat Nederland “zich moest opmaken voor de hardste acties die zijn organisatie ooit heeft gevoerd.” Of wat er gebeurd is op de A7 vrijdagavond ook leden van het FDF betrof, is onduidelijk.