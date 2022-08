Voortvluchtige opgepakt die enkelband uitspeelde na uitspraak assisenhof

Michel Lenard werd in de nacht van 30 op 31 maart 2019 in zijn woning in Elsene in elkaar geslagen door vier gewapende en gemaskerde mannen, in het bijzijn van zijn familie.

Michel Lenard werd in de nacht van 30 op 31 maart 2019 in zijn woning in Elsene in elkaar geslagen door vier gewapende en gemaskerde mannen, in het bijzijn van zijn familie. Het slachtoffer werd tijdens de raid neergestoken en overleed aan zijn verwondingen.

Uit het onderzoek bleek de ex-vriend van Lenards huidige vriendin achter de strafexpeditie te zitten. De man, Jaroslaw Poplawksi, gaf vanuit de gevangenis in Polen het bevel om Lenard “een lesje te leren”. De jury van het Brusselse hof van assisen oordeelde echter dat de man niet wilde dat de Brusselaar daarbij het leven liet. De opdrachtgever werd schuldig verklaard aan opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg, zonder de intentie te doden, met voorbedachten rade.

Poplawski kreeg uiteindelijk vijf jaar cel met uitstel onder voorwaarden. Een van de vier andere beschuldigden kreeg dezelfde straf. Twee andere betrokken werden veroordeeld tot achttien en zestien jaar opsluiting.

Een van de mededaders, de vijfde beschuldigde, Damian Werengowski, ontdeed zich van zijn enkelband nadat hij schuldig was bevonden door de assisenjury. Hij was niet meer aanwezig bij de uitspraak van de strafmaat en werd bij verstek veroordeeld tot twintig jaar cel. Sinds het arrest was de man op de vlucht. Het FAST van de federale politie werd ingeschakeld om de man op te sporen, wat na samenwerking met het bijstandsteam van de lokale politiezone Zuid (Anderlecht,Sint-Gillis en Vorst) vrijdagnamiddag leidde tot zijn arrestatie.

De man werd onmiddellijk overgebracht naar de gevangenis van Sint-Gillis, waar hij zijn straf zal moeten uitzitten.