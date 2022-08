Vrijdag afscheidsdienst voor Francis (16), die dodelijk aangereden werd tijdens fietsrit in Temse

Francis Aerts (16) wordt op vrijdag 12 augustus begraven. De jongen werd vorige maandagavond dodelijk aangereden in Temse. De bestuurder, Y.H. uit Sint-Niklaas, sloeg op de vlucht ,maar werd snel opgepakt. Hij blijft nog minstens een maand in de cel.

De uitvaart wordt geregeld door de Wase Uitvaartplanner uit Sint-Niklaas. “ Stoere broer. Kleinzoon. Neefje. Grote liefde. Trouwe vriend. Topkerel”, zo lezen we op het overlijdensbericht dat de familie en vrienden van Francis opstelden. Daarbij een foto van een levenslustige jongeman en uiteraard een afbeelding van zijn skateboard dat hem zo dierbaar was.

Op dinsdagavond 9 augustus (van 18 tot 20 uur) is er nog een mogelijkheid om Francis een laatste keer te groeten. De herinneringsdienst aan de jongeman vindt dan plaats op vrijdag 12 augustus om 13.30 uur in de aula van het crematorium Heimolen, Waasmunsterse Steenweg 13 in Sint-Niklaas. Iedereen die woorden of beelden van Francis, als steun en medeleven voor de familie, wil delen kan dat via waseuitvaartplanner.be. Alles wordt dan gebundeld in een mooi herinneringsboek.