Oekraïense president Zelenski post foto uit zomerreeks Nieuwsblad

Vader Pavels kan zijn dochters na vijf maanden weer in z’n armen sluiten. — © Sergiy Illyashenko

Onze zomerreeks ‘Terug naar het front’ heeft ook de Oekraïense president bereikt. Op zijn Instagrampagina post Volodomir Zelenski de foto van een Oekraïense vader die zijn gezin voor het eerst in vijf maanden terugziet.

In de reeks ‘Terug naar de oorlog’ die u deze zomer in Nieuwsblad en op onze website nieuwsblad.be kunt lezen, volgt onze reporter een Oekraïens gezin dat vanuit België terugkeert naar het front. Samen met fotograaf Sergiy Ilyashenko tekende Thibaut Renson het verhaal op van Olga en haar dochters Jasia en Sacha die samen met hun hondje terugkeerden vanuit Nieuwpoort naar Tsjerkasy. De pakkende reünie met vader Pavels legde Ilyashenko ook op beeld vast. Het is die foto die de Oekraïense president nu met zijn volk en de wereld deelt.

LEES HIER Het verhaal van het gezin van Olga. (+)