Israël treft voorbereidingen voor “een week durende” razzia in de Gazastrook

Een militaire woordvoerder zei verder ook nog dat er op dit moment geen onderhandelingen over een staak-het-vuren gevoerd worden. Eerder waren er wel berichten dat Egypte probeerde te bemiddelen om de situatie in de Palestijnse enclave, waar nog steeds gevechten aan de gang zijn, tot rust te brengen.

LEES OOK. Enige elektriciteitscentrale in Gaza stilgelegd door gebrek aan brandstof

De vijandigheden laaiden vrijdag op nadat Israël een aanval had uitgevoerd in de Gazastrook om een leider van de beweging Islamitische Jihad uit te schakelen. Na de Israëlische aanval reageerden de Palestijnen met 160 raketten, waarvan de meeste onderschept werden door het Israëlische verdedigingssysteem.

Maximale terughoudendheid

De Europese Unie volgt het geweld in de Gazastrook met “grote bezorgdheid” en roept alle partijen op tot “maximale terughoudendheid” om verdere escalatie te voorkomen. Dat heeft een woordvoerder van Josep Borrell, de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid, zaterdag verklaard.

“Israël heeft het recht om zijn burgerbevolking te beschermen, maar alles moet in het werk gesteld worden om een groter conflict te voorkomen. Dat zou in de eerste plaats burgers aan beide zijden treffen en tot nog meer slachtoffers en leed kunnen leiden”, aldus Peter Stano in een verklaring.

Hij benadrukte verder dat het geweld al heeft geleid tot “een aantal doden, onder wie burgers en een vijfjarig Palestijns meisje, en meer dan 80 gewonden”. “Deze recente gebeurtenissen onderstrepen eens te meer de noodzaak om de politieke horizon te herstellen en te zorgen voor een duurzame situatie in Gaza”, klonk het nog.

In mei 2021 kwam het ook tot een oorlog van elf dagen tussen Israël en Hamas in de Gazastrook. Daarbij werden 250 mensen in de Gazastrook gedood door Israëlische bombardementen. Hamas bestuurt de Palestijnse enclave die vrijwel volledig van de buitenwereld is afgesloten door Israëlische muren en blokkades.