Nieuwe Malmö-spits mist zijn eigen bruiloft door transfer: “Heb me laten vertegenwoordigen door mijn broer”

Opvallend verhaal uit Zweden, waar ex-STVV-spits Mohamed Buya Turay (27) wel erg ver is gegaan om zijn nieuwe werkgever Malmö FF te behagen. Afgelopen week bleek dat hij verstek gegeven had voor zijn eigen bruiloft omdat zijn nieuwe club hem gevraagd eerder aan te sluiten.

Buya Turay plaatste begin deze week op Instagram dat hij getrouwd is met zijn vriendin Suad, die hij vorig jaar had leren kennen. “We zijn getrouwd op 21 juli in Sierra Leone. Maar ik was er niet omdat Malmö me vroeg eerder naar hier te komen”, vertelde hij afgelopen donderdag aan de Zweedse krant Aftonbladet.

Nochtans is hij wel te zien op de foto’s die het gelukkige koppel samen de wereld instuurde van hun huwelijk. “We hebben de foto’s van tevoren gemaakt, waardoor het lijkt alsof ik er wel was. Mijn broer moest mij vertegenwoordigen op de bruiloft.” Turay heeft zijn bruid nog niet gezien sinds hij ermee in het echt getreden is. “Ik zal proberen haar nu naar Zweden en Malmö te krijgen, zodat ze dicht bij mij kan zijn. Ze gaat hier bij mij wonen.”

Malmö zit verwikkeld in een hevige titelstrijd en speelt tegelijk ook Europese voorrondes. Turay debuteerde afgelopen donderdag met een invalbeurt in een 3-0-zege tegen Dudelange in de derde voorronde van de Europa League.