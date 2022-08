Uroloog roept op tot alertheid nadat drie topvoetballers diagnose zaadbalkanker kregen: “Mannen, check uw teelballen”

Urologen roepen jonge mannen op om geregeld hun teelballen zelf te onderzoeken, nadat in Duitsland in korte tijd drie profvoetballers getroffen zijn door testiskanker. Wie aan zelfscreening doet, heeft immers meer kans om in een vroegtijdig stadium die kanker te ontdekken, en dan zijn de overlevingskansen ook heel groot, zegt dokter Filip Poelaert, uroloog in de GZA-ziekenhuizen in Antwerpen. “Een teelbal laten wegnemen, vermindert ook de kans op vaderschap niet.”