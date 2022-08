Hersendode Britse jongen Archie Battersbee is overleden: “Het was barbaars”

De hersendode Britse jongen Archie Battersbee (12) is zaterdag overleden. Dat meldt zijn moeder. Een ultieme poging van zijn ouders om in beroep te gaan tegen een beslissing van een Britse rechtbank werd vrijdagavond laat nog afgewezen, waarna zijn behandeling zaterdagochtend werd stopgezet.

“Archie was zo een mooie jongen, hij heeft tot het bittere eind gevochten. Ik ben zo trots om zijn moeder te zijn”, aldus Hollie Dance aan verslaggevers bij de ingang van het ziekenhuis. “De behandeling werd stopgezet om 10 uur (11 uur Belgische tijd, nvdr.). Zijn parameters bleven nog een tijdlang stabiel, totdat de beademing twee uur later werd stopgezet. Er was niets waardigs aan het toekijken hoe een familielid stikt. We hopen dat geen enkele familie hoeft mee te maken wat wij hebben moeten meemaken. Het was barbaars”, voegde Ella Rose Carter, de verloofde van Archies oudste broer Tom, nog toe.

LEES OOK. Moeder van hersendode Archie (12): “We kregen gewoon een brief over de gechoreografeerde executie van mijn zoon. Zonder empathie, zonder medeleven”

Nadat de ouders van het kind onder meer via het Hooggerechtshof en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vruchteloos hadden geprobeerd tegen te houden dat de artsen de behandeling zouden stopzetten, hadden ze donderdag bij het High Court aangeklopt om te verkrijgen dat het kind naar een palliatieve instelling zou worden gebracht. Daar zou de jongen “waardig” kunnen sterven, in de private familiale sfeer, zo zei de moeder.

Artsen hadden gewaarschuwd dat een transfer van de jongen een “aanzienlijk risico” vormt. Daarin is de rechter meegegaan. Ze zei dat een overbrenging niet in het belang van het kind is en dat de jongen in het ziekenhuis zou moeten zijn wanneer de behandeling stopt. De ouders van Archie probeerden ook nog tegen die uitspraak in beroep te gaan, maar dat werd afgewezen. Zijn moeder legde zich vrijdagavond neer bij de beslissing en liet verstaan “dat ze alles gedaan had wat ze haar jongen beloofd had”.

Online challenge

Archie lag sinds april in coma. Zijn moeder trof de jongen bewusteloos aan in zijn kamer. Vermoedelijk deed hij mee aan een online challenge, waarbij deelnemers opzettelijk bewusteloos proberen te raken. Het kind is nooit meer bijgekomen, al beweerden zijn ouders dat ze tekenen van vooruitgang zagen. De medische wereld beschouwde het echter als hopeloos om de behandeling nog verder te zetten.

Het Vereningd Koninkrijk heeft in het recente verleden twee vergelijkbare incidenten gekend. In april 2018 overleed de 23 maanden oude Alfie Evans, die leed aan een zeldzame neurodegeneratieve ziekte, na een lange juridische strijd door zijn ouders. Zij kregen zelfs de steun van paus Franciscus. Een jaar eerder stierf ook baby Charlie Gard, die aan een zeldzame genetische ziekte leed, nadat de kunstmatige beademing was stopgezet, ondanks veelvuldig protest van zijn ouders.