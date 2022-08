Geneticus Jean-Jacques Cassiman overleden: “Doodgaan hoort bij de opdracht die we hebben gekregen”

DNA-onderzoek stond nog in de kinderschoenen toen Jean-Jacques Cassiman aan zijn carrière als geneticus begon. Dankzij de nieuwste technieken hielp hij misdadigers opsporen, ernstige afwijkingen detecteren en verwantschap aantonen. Hij was er tot in het buitenland om bekend. Cassiman was de voorbije twaalf jaar voorzitter van Kom op tegen Kanker en stierf zelf aan longkanker. “In al mijn lezingen zeg ik aan de mensen dat we dood gaan. Dat hoort bij de opdracht die we gekregen hebben. We zijn biologische wezens.”