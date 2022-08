Gratis vaccin tegen apenpokkenvirus lokt heel wat Belgen de grens over naar Frankrijk

De file op straat was volgens de lokale krant La Voix du Nord op een bepaald moment zo’n honderd meter lang. Alle wachtenden wilden een vaccin tegen het apenpokkenvirus. Het was uitzonderlijk dat het Informatie-, Screening- en Diagnosecentrum (CeGIDD) op een zaterdag de deuren opende. Er was voor één keer ook geen afspraak nodig, wat de rij verklaart. Er waren vijf dokters opgetrommeld om de kandidaten in te enten, en dat tot 17 uur.

In België is er een tekort aan vaccins, waardoor de overheid geen preventieve vaccinatiecampagne op poten zette. In Frankrijk komen alle mannen die verschillende seksuele relaties hebben met andere mannen in aanmerking om een prik te krijgen. Frankrijk heeft “genoeg om heel het doelpubliek – zo’n 250.000 mensen – te vaccineren”, zei Frans minister van Volksgezondheid François Braun.

België heeft 3.040 dosissen van het Imvanex-vaccin, en heeft er nog 30.000 bijbesteld die in oktober of november moeten toekomen. “Door dit beperkte aantal vaccins zijn de huidige criteria voor vaccinatie zeer restrictief”, zegt Zorg en Gezondheid. In België hebben alleen risicogroepen recht op een vaccin, of mannen die “in het laatste jaar minstens twee seksueel overdraagbare aandoeningen” hebben gehad en daarbovenop nog HIV-positief zijn of een prep-therapie rond HIV krijgen.

De stad Lille zegt te betreuren dat het zijn vaccinatiecentrum pas zo laat kon open doen en dat de wachttijden zo lang waren, met 8 tot 10 dagen wachten op een afspraak. Dat is de reden voor de zaterdagse opening, zonder afspraak. Een afspraak maken voor de komende dagen kan nog altijd, ook voor Belgen. (kba)