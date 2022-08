Ererector aan VUB Caroline Pauwels (58) is overleden

Caroline Pauwels, ererector aan de VUB, is overleden. Dat meldt de VUB. De 58-jarige professor leed aan maag- en slokdarmkanker. “Ze was een grote inspirator met een duidelijke visie. Haar engagement gold niet alleen voor de VUB, maar voor de hele samenleving”, klinkt het.

Pauwels is vrijdag 5 augustus overleden in het UZ Brussel. De professor in de Communicatiewetenschappen leed al enkele jaren aan maag- en slokdarmkanker. Eerder dit jaar zag ze zich dan ook gedwongen om haar functie als VUB-rector neer te leggen. “Een zware ziekte en de uitzonderlijk mooie, maar ook veeleisende opdracht als rector vallen in dit stadium van mijn ziekte niet langer te combineren”, klonk het.

“We zullen Caroline aan de VUB enorm missen, maar we zullen haar altijd in ons hart blijven dragen”, reageert rector ad-interim en verkozen opvolger Jan Danckaert. “Ze heeft van de VUB een warme, verbonden en meelevende universiteit gemaakt. Het verbinden van de VUB met het internationale, diverse en meertalige karakter van Brussel was voor haar een prioriteit. Iedereen deed er toe voor Caroline Pauwels. Ze luisterde goed, nam de tijd om na te denken, en kwam dan tot een weloverwogen beslissing, steevast met het oog op rechtvaardigheid en menselijkheid.”

“Het overlijden van Caroline laat de VUB met een groot verdriet achter”, zegt ook Karsten De Clerck, voorzitter Raad van Bestuur. “Ze was een warme en innemende persoonlijkheid. Een grote inspirator met een duidelijke visie. Haar engagement gold niet alleen voor de VUB, maar voor de hele samenleving. Ze zette al haar energie in om mensen te verbinden. Tot op het laatste moment.”

“Sloop de muren”

Pauwels begon in 2016 als VUB-rector onder het motto “Break down the walls”. Ze sloopte de muren tussen de campus en de stad, de universiteit en de samenleving. Ze slaagde erin om bruggen te bouwen en verbondenheid te creëren met Brussel en tussen de wetenschappelijke disciplines. Ze positioneerde de VUB als radicaal humanistisch, radicaal divers, radicaal democratisch, radicaal duurzaam en radicaal digitaal. Tot slot loodste ze haar universiteit nog door de coronacrisis, vooraleer ze haar functies noodgedwongen zelf moest neerleggen.

Op uitdrukkelijke vraag van de professor zal de uitvaartplechtigheid in familiale kring plaatsvinden.