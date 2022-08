Er komen voorlopig geen professionele verdelgers om je te helpen met een nest van de Aziatische hoornaar. Want er zijn er zo veel dat het budget op is, en voorlopig heeft de Vlaamse overheid nog geen nieuw geld vrijgemaakt. “Ga het zeker niet zelf verdelgen, want dat is zeer gevaarlijk – het is een kwestie van tijd voor de eerste dode valt”, zegt het Vlaams Bijeninstituut.