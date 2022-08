Gent

Een Gentse glaskunstenaar schittert momenteel in een van de populairste realityseries ter wereld. In ‘Blown Away’ op Netflix neemt John Moran (42) het op tegen negen collega’s. En wat meer is: de artiest komt in het derde seizoen zelfs als beste glaskunstenaar uit de bus. “Maar voorlopig blijf ik gewoon in Gent wonen.”