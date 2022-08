Tientallen gewonden bij enorme brand in olietanks op Cuba na blikseminslag

Bij een grote brand in olietanks in de haven van de Cubaanse stad Matanzas zijn ruim vijftig gewonden gevallen. Zeventien mensen worden vermist.

De brand in de stad ten oosten van Havana begon volgens de autoriteiten in een opslagtank voor ruwe olie vrijdagavond na een blikseminslag. Volgens Cubaanse media is de brand nog niet onder controle. Er zijn al vier grote explosies geweest. Er staan in totaal acht grote tanks volgens Cubaanse media. Voor zover bekend staat er één in lichterlaaie.

In totaal 52 mensen werden in het ziekenhuis behandeld, zo maakte de directeur van het ziekenhuis Faustino Pérez in Matanzas, Taimí Martínez, zaterdag bekend. Tien van de slachtoffers raakten zwaargewond.

President Miguel Díaz-Canel Bermúdez is zaterdag naar de haven van Matanzas gegaan om zich op de hoogte te laten stellen. Uit andere delen van het land, inclusief het 80 kilometer verderop gelegen Havana, zijn brandweerlieden te hulp geschoten.

