BUNDESLIGA. Scorende Lukebakio verliest stadsderby met Hertha Berlijn, Werder Bremen speelt gelijk tegen Wolfsburg

Op het veld van Wolfsburg gingen de thuisspelers sterk van start. Lukas Nmecha (ex-Anderlecht) kon de score al na tien minuten openen. Net geen tien minuten later kwamen de bezoekers langszij. Niclas Fullkrug dribbelde voorbij drie verdedigers en deed de netten trillen. Wolfsburg leek de focus even kwijt te zijn, want twee minuten na de gelijkmaker kwam Bremen op voorsprong door een goal van Leonardo Bittencourt. Na de rust viel het ritme in de wedstrijd wat weg. Behalve een schot van Mitchell Weiser, vakkundig gestopt door Casteels, kregen beide ploegen weinig kansen. Pas net voor affluiten verschalkte Josahu Guilavogui de keeper voor de 2-2 eindstand. Net als Casteels speelde Bornauw de volledige wedstrijd. Vranckx kwam niet van de bank.

Berlijnse stadsderby

In Berlijn werd gebikkeld om winst in de stadsderby. De nummers vijf en zestien in de stand van vorig seizoen, Union en Hartha Berlijn, namen het tegen elkaar op in de strijd om de titel van ‘Stadtmeister’. Union ontwikkelde meteen veel kansen en werd daarvoor beloond. Na het halfuur kon Theoson Siebatcheu de openingstreffer maken. Na de rust kwam Union helemaal in de match en volgden doelpunten van Sheraldo Becker (50e) en Robin Knoche (54e). Pas in de 88e minuut kwam Hertha in het stuk voor, toen Lukebakio met een lage bal de netten deed trillen. Lukebakio maakte de 90 minuten vol, Dedryck Boyata stond niet op het wedstrijdblad.

Freiburg, met Hugo Siquet op de bank, won dan weer met 0-4 bij Augsburg. Na een rustige eerste helft ontwikkelde Freiburg meer kansen. Gregoritsch en Grifo konden in twee minuten tijd twee keer scoren. Een volgende treffer werd door de VAR afgekeurd voor offside, hoewel Ginter het scorebord vijf minuten later wel op 0-3 kon zetten. Doan maakte de afgang uiteindelijk nog groter, hij maakte de 0-4.

Tussen Bochum en Mainz eindigde de wedstrijd op 1-2, Monchengladbach won met 3-1 van Hoffenheim.