Union is gewaarschuwd: Champions League-tegenstander Rangers wint met twee goals verschil in aanloop naar cruciale returnmatch

Rangers, de runner-up van afgelopen seizoen in de Schotse eerste klasse, heeft zaterdag op de tweede speeldag van de Premiership met twee goals verschil gewonnen van Kilmarnock (2-0). De Rangers zijn de tegenstander van Union in de laatste voorronde van de Champions League.

In aanloop naar de terugmatch van volgende dinsdag tegen de Belgische vicekampioen Union Sint-Gillis in de derde voorronde van de Champions League kon het pas na rust de ban breken. Antonio Colak (51.) effende het pad, Alfredo Morelos (88.) zorgde in de laatste minuten voor zekerheid.

De Schotten moeten nog vol aan de bak om alsnog door te stoten naar de laatste voorronde van het Kampioenenbal. Union verwierf aan Den Dreef in Leuven afgelopen dinsdag een uitstekende uitgangspositie door de troepen van Giovanni van Bronckhorst met 2-0 weer naar Glasgow te sturen.