Cyriel Dessers kondigt vertrek aan bij KRC Genk: “Het is tijd voor iets nieuws”

“Zondag wordt een belangrijke dag. De clubs gaan dan met elkaar praten. Ik zie wel wat het wordt, maar ik verwacht toch dat het D-Day zal worden voor mij”, bevestigde Dessers nadat hij al uitgebreid afscheid had genomen van de Genkse spionkop.

Scoren deed Dessers niet bij zijn afscheid, al lag hij met een knappe inspanning wel aan de basis van de 2-0 van Paintsil. “Ik ben blij dat ik afscheid heb kunnen nemen met een overwinning en dat ik nog een feestje heb kunnen bouwen met de fans. Ik had graag nog een goaltje gemaakt, maar hopelijk kan ik dat dan volgende week doen.”

Ondanks zijn nakende transfer besliste Dessers om toch nog te spelen. “Dat was een risico wat ik eigenlijk niet had moeten nemen, maar ik heb het toch gedaan voor de club, de ploeg en voor de trainer. Ik ben vooral opgelucht dat ik fit gebleven ben. Wat er vorige week met Tissoudali is gebeurd, speelde toch een beetje in mijn achterhoofd. Dat zag je misschien ook wel aan mijn duels, waar ik onbewust iets minder stevig in was.”

Maandag vliegt Dessers in principe naar Cremonese. “Ik ben wel benieuwd, ja. De Serie A is altijd een droom geweest voor mij. Al sinds het begin van mijn carrière. Die droom komt nu heel dichtbij. Voor mij is het ook belangrijk dat ik er niet naartoe ga om ergens derde spits te zijn maar dat ik er effectief ga spelen en de kans krijg om me in een sterkere competitie te bewijzen.”

Zonder ongelukken ruilt Dessers de top van de Jupiler Pro League dus in voor de kelder van de Serie A. Of hem dat niet heeft doen twijfelen? “Het zal een heel ander soort voetbal worden. Met Cremonese ga ik waarschijnlijk niet spelen voor de titel, nee (lacht). Maar deze kans komt nu voorbij en ik wil ze grijpen. Ik ben bijna 28 jaar en voel dat het tijd is voor iets nieuws. In België en Nederland heb ik alles gezien en ben ik tweede en derde geworden. Het enige wat ontbrak was een titel, maar ik denk niet dat er nog heel veel rek op zat. Ik hoop natuurlijk wel dat Genk straks de titel wint, dan heb ik daar toch nog een klein aandeel in gehad.”