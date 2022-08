Leger is vele indringers op militair domein in Brasschaat zat: “Je brengt niet alleen jezelf, maar ook je kinderen in gevaar”

Het bataljon Artillerie aan het Groot Schietveld in Brasschaat en Wuustwezel lacht er niet mee. De afgelopen twee weken werden maar liefst 142 indringers betrapt op het militair domein, hoewel toegang er ten strengste verboden is voor burgers en bij rode vlag zelfs voor de meeste militairen. Bevelhebber Erik Verstraelen waarschuwt voor het grote gevaar van schietoefeningen en niet-ontplofte munitie en wil nu elke indringer strafrechtelijk vervolgen.

Steeds meer mensen lijken hun weg te vinden naar militair domein Groot Schietveld in Brasschaat en Wuustwezel. De voorbije twee weken betrapte Defensie er 142 indringers die er kwamen genieten van de rust en de prachtige beschermde natuur. Maar blijkbaar vinden ook mensen met minder goede bedoelingen hun weg naar het domein. Zo stelde het leger er ook een brandstichting vast. Die nam gelukkig niet de omvang aan van de grote brand die Defensie er in april 2022 zelf veroorzaakte tijdens schietoefeningen.

Omdat het om een actief militair domein gaat, wijst het bataljon Artillerie op de grote gevaren die de betreding van het domein met zich meebrengt. “Meermaals hebben wij sensibiliseringscampagnes opgestart om de gevaren van ons schietterrein duidelijk te maken”, klinkt het in een Facebookbericht. Het leger wijst er verder op dat het domein gebruikt wordt als schietterrein en dat er niet alleen tijdens weekdagen schietoefeningen plaatsvinden. Ook ’s nachts, in weekends en in vakantieperiodes wordt er op het terrein geschoten met echte munitie. Bovendien ligt er ook heel wat niet-ontplofte munitie. Levensgevaarlijk voor iedereen die er rondloopt, ook voor de militairen zelf dus, die zich aan strikte veiligheidsvoorwaarden moeten houden.

Defensie gebruikt het terrein eveneens voor het tot ontploffing brengen van explosieven bij ontmijningsopdrachten. Daarvoor moet het 24 uur per dag en 7 dagen op 7 beschikbaar zijn. De aanwezigheid van burgers brengt dergelijke opdrachten niet alleen in gevaar, maar vormt ook een groot risico voor de indringers zelf.

“De maat is vol”

“Elke indringing op het Groot Schietveld is een strafrechtelijke inbreuk en zal vanaf heden zo behandeld worden”, zegt bevelhebber Erik Verstraelen. “Daar waar we vroeger vooral indringers trachtten te sensibiliseren, zullen we nu bij elke overtreding de politie contacteren”, klinkt het. “Zij maken een pv op die dan mogelijk leidt tot boetes en/of vervolging.” Ouders en monitoren van jeugdbewegingen die het toegangsverbod negeren, wijst het leger op hun verantwoordelijkheid: “U brengt niet alleen uzelf in gevaar, maar ook het leven van de kinderen waarvoor u de verantwoordelijkheid draagt.”

Ondanks het doodshoofd en een rode vlag die waarschuwt voor levensgevaar, lopen indringers nu nog te makkelijk het domein op. — © David Van Turnhout

Op Facebook publiceerde het bataljon Artillerie foto’s van groepen mensen die de verbodsborden en waarschuwingen voor levensgevaar straal negeren. Dat het nu menens is, ondervonden we bij Gazet van Antwerpen zelf toen we met de auto een toertje maakten rond het domein. Terwijl we een kijkje gingen nemen aan de bareel van een toegangsweg, merkte de militaire politie ons meteen op. Omdat we het domein niet betraden, was er uiteraard niets aan de hand, maar wie dat wel doet mag zich vanaf nu dus aan een pv en een fikse boete verwachten.

De foto’s van Defensie tonen een groep jongeren die de waarschuwing voor levensgevaar en de bareel negeren. — © Bataljon Artillerie

Nieuwe omheining

Tijdens ons toertje rond het Groot Schietveld konden we moeilijk naast de hekken en waarschuwingsborden kijken. Op de meeste toegangswegen duidt het leger uitgebreid de gevaren en raak je met de fiets of zelfs te voet nauwelijks over het zware hekwerk. “Maar als je denkt dat je niet in het domein geraakt, heb je waarschijnlijk nog niet goed gekeken”, roept een buurman ons toe. “Vooral in het noordelijke deel zijn er veel mensen die per ongeluk aan de verkeerde kant terechtkomen omdat op sommige wandelpaden een omheining ontbreekt. Dan staan ze langs de verkeerde kant van de omheining en kunnen ze er niet meer uit. Met veel gesukkel en gevloek proberen ze dan naar de andere kant van het hek te klimmen.”

Op sommige plaatsen raak je makkelijk over of onder de versleten prikkeldraad. — © David Van Turnhout

Wat verder komen we bij een imker die ons achter een maïsveld een versleten prikkeldraad toont. Daar zouden we moeiteloos kunnen over stappen. In een vingerknip ben je dus op verboden terrein. Omdat hier geen enkele waarschuwing of bord staat, is het niet ondenkbaar dat wandelaars zich soms oprecht vergissen.

“Maar ook daar komt binnenkort verandering in”, verzekert Verstraelen. “Tegen het einde van dit jaar start het leger met het plaatsen van een nieuwe omheining. Dat zal in verschillende stukken gebeuren, waardoor tegen het einde van 2023 het hele domein beter beveiligd zal zijn.”