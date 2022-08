STVV breidt ongeslagen reeks verder uit na gelijkspel tegen KV Kortrijk

Ook KV Kortrijk kan STVV niet doen verliezen. Na een aangename tweede helft eindigde het duel in een gelijkspel. Boya had de beste mogelijkheid om de wedstrijd te beslissen in het voordeel van de Limburgers.

Sint-Truiden zakte met vertrouwen af naar het Guldensporenstadion. Logisch, want het was al van 28 januari geleden dat de Limburgers een wedstrijd in de Jupiler Pro League verloren. Die indrukwekkende reeks gaf hen in het begin van de wedstrijd duidelijk vertrouwen. De mannen van Hollerbach controleerden het spel, tikten rustig de bal rond, maar ze versierden geen grote kansen. Die ene goede pass in de zone van de waarheid ontbrak voor de Kanaries.

Wat STVV niet kon, lukt bijna wel voor KV Kortrijk. De Kerels zaten niet in de match en dus probeerde het maar een kans bij elkaar te voetballen op de counter met Selemani, die zijn eerste basisplaats van het seizoen kreeg. De Comorees stuurde Gueye het straatje in met een subtiel balletje in de rug van Janssens. De Senegalese spits had de openingstreffer aan zijn voet, maar hij besloot net naast. Die mogelijkheid gaf hen wel moed. Kort na de misser van Gueye zag Keita Mbayo op rechts vrijstaan. De rood-witte buitenspeler werd goed aangespeeld, maar ook hij wist de score niet te openen.

Gevaarlijke Hayashi

KV Kortrijk sprong te onzorgvuldig om met zijn kansen en het kreeg bijna nog het deksel op de neus. De meeste dreiging kwam van de voeten van Hayashi. Gianni Bruno zond de Japanner de diepte in, maar die besloot voorlangs. Ook in de tweede helft probeerde de Truiense spits een doelpunt te forceren, maar het was telkens net niet. Het vizier van de Japanner stond de voorbije twee weken scherper. Toen wist hij wel te scoren tegen Union en Gent.

Hayashi in duel met Dessoleil. — © BELGA

De KVK-fans voelden dat STVV begon te verzwakken. Op schoten van Boya en Koita na, was het de thuisploeg die de overhand leek te nemen. Een bedrijvige Selemani passte de bal met een mooi wippertje richting D’Haene en die kapte zich op zijn beurt goed vrij. De kapitein zag zijn schot afgeblokt worden, maar het zorgde wel voor een positieve boost in het stadion. De tweede helft had qua spanning meer om het lijf dan de eerste. KV Kortrijk verloor zijn greep op de wedstrijd en de Kanaries roken hun kans. Boya leek de wedstrijd in een beslissende plooi te leggen, maar hij zag zijn schot uit elkaar spatten op de paal.

Opstelling KV Kortrijk: Ilic, Watanabe, D‘Haene, Radovanovic, Mehssatou, Dessoleil, Mbayo (77’ De Neve), Selemani, Keita (61’ Vandendriessche), Sissoko, Gueye (61’ Messaoudi)

Opstelling STVV: Schmidt, Al-Dakhil, Janssens, Leistner, Hashioka, Boya, Kagawa (57’ Brüls), Konaté, Hayashi (83’ Kaya), Koita, Bruno

Doelpunten: geen

Gele kaarten: 37’ Koita (overtreding), 51’ Keita (overtreding)

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter: Wesli De Cremer