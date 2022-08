Witte Huis noemt abortusverbod in Indiana “radicale stap om vrouwen rechten te ontnemen”

Dat de Amerikaanse staat Indiana een zo goed als volledig verbod op abortus invoert, noemt het Witte Huis bij monde van woordvoerder Karine Jean-Pierre “een nieuwe radicale stap van Republikeinse wetgevers om vrouwen hun reproductieve rechten en vrijheid te ontnemen”. Door het verbod komen “persoonlijke beslissingen over gezondheidszorg in de handen van politici in plaats van vrouwen en hun artsen” te liggen, klinkt het.

Indiana laat vandaag abortus toe tot 20 weken na de bevruchting. Door de beslissing van het Amerikaanse Hooggerechtshof om het grondwettelijk recht op abortus terug te draaien, kunnen de Amerikaanse staten zelf wetten maken om de abortusregels op hun grondgebied aan te passen. Vrijdag werd bekend dat het Huis van Afgevaardigden en de Senaat van Indiana een zo goed als volledig verbod op abortus invoert: enkel in gevallen van verkrachting of incest is een zwangerschapsonderbreking nog mogelijk.

De stemming “zou een signaal moeten zijn voor Amerikanen in het hele land om hun stemmen te laten horen”, stelt het Witte Huis nog. Het Amerikaanse Congres zou onmiddellijk een wet moeten aannemen dat de bescherming die het grondwettelijk recht op abortus bood - in de vorm van het arrest Roe v. Wade - te herstellen. Dat is “de enige weg om het recht van de vrouw om te kiezen nationaal veilig te stellen”, schrijft Jean-Pierre.

Het is nu aan de gouverneur van Indiana, de Republikein Eric , om de wet te ondertekenen. Volgens Reuters wordt Indiana de eerste staat die abortus zo goed als verbiedt sinds de uitspraak van het Hooggerechtshof. Het verbod zou op 15 september ingaan.

Op termijn zal abortus in ongeveer de helft van de Amerikaanse staten onmogelijk worden, vooral in de zuidelijke en meer religieuze staten. Kiezers in de conservatieve staat Kansas stemden dinsdag in een referendum verrassend voor het behoud van het recht op abortus.