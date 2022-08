BUNDESLIGA. Meunier en Hazard maken met Dortmund geen fout in opener tegen Leverkusen

Borussia Dortmund heeft zaterdagavond geen fout gemaakt in zijn seizoensopener in de Bundesliga tegen Bayer Leverkusen. Het trok met het kleinste verschil aan het langste eind (1-0).

De Borussen, met basisspeler Thomas Meunier en invaller Thorgan Hazard, zaten al na 10 minuten spelen in het Signal Iduna Park in een zetel dankzij het vroege openingsdoelpunt van kapitein Marco Reus. Die stand bleef in het verdere verloop van het Duitse topduel onaangeroerd.

Op hetzelfde tijdstip waren ook Everton en Chelsea van de partij voor het debuut van hun voetbaljaargang in de Premier League (0-1). In een onderonsje zonder Belgen kroonde bezoeker Jorginho (45.+9) zich diep in de toegevoegde tijd van de eerste helft tot man van de match met een omgezette penalty.