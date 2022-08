Hittegolf op komst: waarschuwingsfase van ozon- en hitteplan wordt geactiveerd

Volgende week trekt waarschijnlijk een nieuwe hittegolf over ons land, met temperaturen boven de 30 graden. Omdat de temperatuursindicator voor het ozon- en hitteplan overschreden wordt, zal de waarschuwingsfase van het federale ozon- en hitteplan en het Vlaamse warmteactieplan geactiveerd worden. Dat meldt de Intergewestelijke cel voor het Leefmilieu (Ircel). In Vlaanderen start het Agentschap Zorg en Gezondheid dan weer de waarschuwingsfase van het warmteplan zodat iedereen maatregelen kan nemen voor het warme weer.

De waarschuwingsfase wordt geactiveerd als de som van het verschil tussen de voorspelde maximumtemperatuur in Ukkel en 25° Celsius over een periode van vijf dagen hoger is dan 17° Celsius.

De komende dagen worden normale ozonconcentraties voor de tijd van het jaar verwacht. Overschrijdingen van de Europese informatiedrempel, van 180 µg/m³, worden niet voorspeld. Vanaf woensdag kunnen de combinatie van de luchtvervuiling, de hoge temperaturen en het zonnige weer de concentraties doen toenemen.

LEES OOK. Voorspelde hittegolf komt er vrijwel zeker aan: wanneer is de piek? En valt er dan helemaal geen regen? (+)

Het algemeen advies van Zorg en Gezondheid luidt: drink voldoende, hou jezelf en je huis koel. “Maar we vragen ook uitdrukkelijk om zorg te dragen voor anderen. Hou kinderen in de gaten, ga langs bij oudere mensen of mensen die er alleen voor staan. Drinken zij voldoende? Is hun kledij aangepast aan de warmte? Hebben zij een koele plek om te rusten?”, zegt woordvoerder Ria Vandenreyt.

Gemeentes, thuiszorgdiensten, woonzorgcentra, huisartsen, kinderopvang en jeugdverenigingen die werken met deze kwetsbare groepen, krijgen de vraag om maatregelen te nemen tegen de warmte.

De tips en aanbevelingen van Zorg en Gezondheid zijn te vinden op de site www.warmedagen.be.