Atoomagentschap na beschieting kerncentrale Oekraïne: “Kans op een nucleaire catastrofe zeer reëel”

Het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) vindt de situatie aan de kerncentrale van Zaporizhia in Oekraïne, tevens de grootste van Europa, alarmerend. “De kans op een nucleaire catastrofe is zeer reëel”, zegt de Argentijnse IAEA-chef Rafael zaterdag in een verklaring.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski beschuldigt het Russische leger van tweemaal de kerncentrale van Zaporizja te hebben aangevallen, ondanks het feit dat Moskou het gebied sinds het begin van de inval in handen heeft. Bij de aanval werd een hoogspanningslijn geraakt, waardoor een van de reactoren werd stilgelegd. Het Russische leger zegt op zijn beurt dat de Oekraïense troepen achter de aanvallen zitten, die een brand veroorzaakten die intussen werd geblust

Het hoofd van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) van de Verenigde Naties, Rafael Grossi, riep beide partijen op zo terughoudend mogelijk op te treden rond de kerncentrale.“Ik veroordeel elk geweld dat gepleegd is in of nabij de fabriek en tegen het personeel”, zei hij. “Elke militaire actie die de veiligheid van de fabriek bedreigt, is volstrekt onaanvaardbaar en moet koste wat kost worden vermeden.”

Grossi herhaalde dat de IAEA graag op inspectie gaat bij de kerncentrale in Zaporizja. Oekraïne is daar niet mee akkoord, omdat zo’n missie de Russische aanwezigheid bij de centrale zou legitimeren. Vlak na de inval in Oekraïne kreeg Rusland de centrale immers in handen.

Nucleaire catastrofe

Grossi waarschuwt ondertussen voor de mogelijke gevaren en zegt zich grote zorgen te maken. “De beschietingen van vrijdag zijn de laatste in een lange lijst van steeds alarmerendere informatie”, zei hij zaterdag in een verklaring. “Aangezien ze een zeer reëel risico op een nucleaire catastrofe aantonen die de gezondheid en het milieu in Oekraïne, en daarbuiten, zou kunnen bedreigen.”

Volgens het Oekraïense atoomenergiebedrijf Energoatom zijn er nog steeds risico’s op het lekken van waterstof en radioactieve stoffen, “en ook het risico op brand is hoog”, klinkt het.