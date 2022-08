Minstens 12 mensen gedood in Mali: bommen ontploffen in levenloze lichamen van familieleden

Burgers zijn in Mali om het leven gekomen nadat bommen ontploften die verstopt waren in levenloze lichamen (archiefbeeld) — © AFP

Minstens twaalf burgers zijn vrijdag in het centrum van Mali om het leven gekomen, nadat bommen ontploften die verstopt waren in levenloze lichamen. De slachtoffers waren op zoek naar de lichamen van hun familieleden. Volgens lokale bronnen zitten jihadisten achter de aanslag.

Jihadisten zouden vrijdag eerst twee burgers gedood hebben in Ouakan, nabij de gemeente Bankass, en boobytraps op de lichamen geplaatst hebben. Dat meldde een verkozene van een naburige plaats aan het Franse persagentschap AFP. “Toen de ouders, de familieleden van de gedode personen naar de lichamen kwamen zoeken, was er een ontploffing en werden minstens tien andere personen gedood”, aldus de bron.

Het verhaal wordt bevestigd door een andere verkozene, die vertelde dat verschillende burgers in Ouakan vermist zijn. Ook een politiebron sprak van een voorlopige dodentol van een dozijn burgers. Zaterdag is een veiligheidsteam ingezet om de bevolking te beschermen. “De jihadisten gebruiken meer en meer misdadige methodes. Ze hebben in Ouakan boobytraps geplaatst op lichamen die vervolgens ontploft zijn”, klonk het.

Sinds 2012 en het begin van opstanden van jihadisten en onafhankelijkheidsstrijders in het noorden van Mali kampt het arme land met onrust die al duizenden levens van burgers en strijders heeft geëist.