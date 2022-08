Minstens 10 burgers gedood bij aanslagen in Democratische Republiek Congo

Soldaten van het FARDC (Armed Forces of the Democratic Republic of Congo) helpen burgers evacueren op een weg waar ADF-soldaten ook vaak toeslaan — © AFP

De ADF-rebellen hebben vrijdag het dorp Kandoyi aangevallen en huizen in brand gestoken, zegt Atibo Yofesi, die aan het hoofd staat van meerdere dorpen in het territorium Iruma in de provincie Ituri. Zaterdag hebben jonge inwoners van het dorp de lichamen van negen burgers gevonden. In het naburige dorp Bandiboli gingen de gevechten verder, zegt hij. Dieudonné Malangay, een vertegenwoordiger van de lokale gemeenschap, bevestigt de dodentol in Kandoyi en voegt toe dat een tiende burger zaterdag in Bandiboli gedood is bij gevechten tussen de ADF-rebellen en het Congolese leger.

Al sinds 1995 is de ADF aanwezig in het oosten van Congo, en de afgelopen jaren zouden ze achter verschillende bloedbaden zitten die al honderden mensenlevens eisten. De Congolese autoriteiten schrijven die aanvallen toe aan het ADF, maar onderzoek wees uit dat het Congolees regeringsleger soms betrokken was bij dat geweld. Sinds enige tijd beroept het ADF zich op banden met Islamitische Staat, maar het is onduidelijk hoe nauw die banden zijn. In ieder geval beschuldigt Kampala het ADF ervan achter aanslagen te zitten die op Oegandees grondgebied gebeurden en die door IS werden opgeëist.

De Congolese president Felix Tshisekedi plaatste Ituri en de naburige provincie Noord-Kivu onder controle van veiligheidtroepen in een poging om het geweld te verminderen, maar het aantal aanslagen op burgers is nog niet afgenomen.