LIGUE 1. Wat een goals! Fabelachtige Messi en Neymar stuwen PSG naar forfaitscore, Monaco ontsnapt aan puntenverlies dankzij de VAR

Monaco, gecoacht door Philippe Clement, begon hun Ligue 1-seizoen met een 1-2-overwinning in en tegen Straatsburg. Eliot Matazo kwam in de 87ste minuut invallen voor de Monegasken terwijl Matz Sels de hele wedstrijd in het Straatsburgse doel stond. Kampioen PSG kende - mede dankzij een verbluffende Messi en Neymar - geen moeite met Clermont.