Nederlander schuldig bevonden aan afpersing Amanda Todd, symbool voor slachtoffers van ‘sextortion’

Een Canadese jury heeft de Nederlander Aydin C. zaterdagmiddag (lokale tijd) schuldig bevonden aan het online afpersen van de Canadese Amanda Todd. Het 15-jarige meisje maakte in 2012 een einde aan haar leven als gevolg van ‘sextortion’, afpersing met seksueel getint beeldmateriaal.

Amanda Todd werd afgeperst met een naaktfoto van zichzelf en ging over tot zelfdoding. Haar dood werd in oktober 2012 wereldnieuws omdat ze een video op YouTube had achtergelaten waarin ze haar wanhoop uitschreeuwde. De Canadese tiener werd een symbool voor slachtoffers van sextortion.

De Nederlander Aydin C. werd in 2018 in Nederland al veroordeeld voor digitale stalking en afpersing. De veertiger werd vorig jaar uitgeleverd aan Canada, waar hij terechtstond voor onder meer afpersing. Hij werd niet vervolgd voor betrokkenheid bij haar dood.

Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be