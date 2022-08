Poes met meer dan 10 kogels in kopje teruggevonden: “Dat iemand dit een dier kan aandoen”

In het Nederlandse Haps, in Brabant, is een poes zwaar toegetakeld teruggevonden: Pip had maar liefst 13 kogels van een loodjesgeweer in haar lijf. Wonderbaarlijk genoeg heeft het dier de aanval overleefd, maar het baasje doet nu wel een oproep op Facebook om de dader op te sporen.

“Een heel lieve, aanhankelijke poes. Als je haar naam roept, komt ze gelijk”, stond op de flyer van Jacqueline Bens geschreven, die haar poes plots niet meer naar huis zag terugkeren. Donderdag kwam het dier dan toch terug aanlopen, weliswaar zwaar toegetakeld. Pip had maar liefst 13 kogels in het lijf, voornamelijk in haar kopje.

De dierenarts kon de kogels, wellicht geschoten met een loodjesgeweer, er niet allemaal uithalen. Drie kogels zitten te diep. Het is nog maar de vraag of het dier dat zal overleven. “Het gevaar van overlijden is er nog steeds”, zegt de eigenares aan De Telegraaf. “Het is een kwestie van afwachten.”

Oproep op Facebook

“Als iemand problemen heeft met de kat, dan kan diegene toch met mij in gesprek gaan”, vraagt Jacueline zich af. Op Facebook schrijft de Brabantse dat ze aangifte doet van de aanval en dat ze aan de andere buurtbewoners hulp wil vragen: “We willen natuurlijk als eerste iedereen waarschuwen dat ook wij in Haps een verschrikkelijk persoon hebben wonen die dit dieren aan kan doen. Maar m’n vraag aan jullie is, wie heeft iets gezien of gehoord? Voor er nog meer dieren slachtoffer worden.”