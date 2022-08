Vijf graanschepen vertrekken zondag uit Oekraïne

De schepen zullen in totaal meer dan 161.000 ton maïs en andere voedingsstoffen vervoeren naar Turkije, China en Italië. Het aantal graanschepen dat Oekraïne verlaat nam de week toe, wat erop wijst dat er stilaan een regelmaat in de export komt.

De hervatting van de graanexport uit Oekraïne is het gevolg van een akkoord dat Kiev en Moskou op 22 juli ondertekenden na bemiddeling van Turkije en de Verenigde Naties en dat de weg vrijmaakt voor trafiek over de Zwarte Zee. Sinds vorige maandag hebben al vier grote bulkschepen met graan de Oekraïense havens verlaten.

Er is zaterdag ook een leeg vrachtschap dat onder de vlag van Barbados vaart aangekomen in de haven van Tsjornomorsk, heeft de Oekraïense minister van Infrastructuur Aleksandr Koebrakov laten weten. Het is het eerste schip dat graan komt ophalen in Oekraïne sinds het begin van de oorlog.

Volgens Koebrakov is het de bedoeling dat over twee weken minstens drie schepen per dag de Oekraïense havens aandoen, zodat er maandelijks 3 miljoen ton graan geëxporteerd kan worden vanuit de Zwarte Zeehavens. Ongeveer 20 miljoen ton graan van de oogst van vorig jaar bevindt zich nog in Oekraïne.