Geweld in Gaza eist nog meer slachtoffers: al 24 doden na raketaanvallen, onder wie 6 kinderen

Het Israëlische leger begon vrijdag met luchtaanvallen op Gaza, gericht Palestijnse militantengroep Islamitische Jihad (PIJ). De groepering, die de VS en de EU beschouwen als een terreurorganisatie, vuurt in respons raketten naar Israël. De meeste daarvan konden onderschept worden door de Israëlische luchtafweer. Volgens de hulpdiensten vielen er langs Israëlische zijde tot nog toe twee lichtgewonden.

De Israëlische autoriteiten spreken het Palestijnse bilan tegen en stellen dat verschillende Palestijnse kinderen om het leven kwamen door een PIJ-raket die per ongeluk in Jabalia op de Gazastrook terechtkwam, maar in feite gericht was op Israël. Volgens het Israëlische leger heeft het wel al 15 PIJ-strijders gedood.

Het gaat om ernstigste escallatie in het geweld tussen Israël en de gewapende groepen in Gaza sinds mei 2021, toen in elf dagen tijd 260 doden vielen langs Palestijnse kant en 14 Israëli’s het leven lieten.

© AFP

© AFP

© AFP