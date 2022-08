Honderden bezoekers geëvacueerd uit Death Valley na zware regenval

De bezoekers kunnen Death Valley nu verlaten met politiebegeleiding, deelde de politie zaterdag mee. Helikopters speuren het gebied af om te controleren of er elders nog achtergebleven bezoekers of voertuigen zijn. Voor zover geweten raakte niemand gewond bij de overstromingen.

Vrijdag viel in korte tijd 3,7 centimeter neerslag in Death Valley, dat bekendstaat om zijn hete en droge klimaat.

In de meeste gebieden in het park is het water intussen teruggetrokken. De wegen in Death Valley blijven voorlopig afgesloten.